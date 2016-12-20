Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 20/12

Максимальный курс покупки
USD составил 27.00 (+0.10) Клиринговый Дом 10:39
EUR составил 28.50 (+0.20) Международный Инвестиционный Банк (044) 495-81-40
RUB составил 0.435 (+0.010) Мотор-банк
Минимальный курс продажи
USD составил 26.60 (0.00) Банк Восток 11:56
EUR составил 28.10 (0.00) Райффайзен Банк Аваль (044) 490-88-88
RUB составил 0.420 (0.000) КомИнвестБанк 10:39
Средние курсы
USD составил 26.53 (+0.11) / 27.20 (+0.18)
EUR составил 27.54 (+0.03) / 28.50 (+0.01)
RUB составил 0.392 (-0.003) / 0.439 (+0.002)