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Экономика и Финансы
20 декабря 16, 11:00
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 20/12
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День начался ослаблением гривны к доллару

Максимальный курс покупки

USD составил 27.00 (+0.10) Клиринговый Дом 10:39

EUR составил 28.50 (+0.20) Международный Инвестиционный Банк (044) 495-81-40

RUB составил 0.435 (+0.010) Мотор-банк

 

Минимальный курс продажи

USD составил 26.60 (0.00) Банк Восток 11:56

EUR составил 28.10 (0.00) Райффайзен Банк Аваль (044) 490-88-88

RUB составил 0.420 (0.000) КомИнвестБанк 10:39

 

Средние курсы

USD составил 26.53 (+0.11) / 27.20 (+0.18)

EUR составил 27.54 (+0.03) / 28.50 (+0.01)

RUB составил 0.392 (-0.003) / 0.439 (+0.002)
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