Как Украина взыщет многомиллиардный штраф с "Газпрома"?

В начале декабря в Брюсселе встретились представители Украины, России и Еврокомиссии, чтобы обсудить зимние поставки российского газа в Украину.

И хотя россияне не первый день твердят, что хотят продать свой газ Украине, а у "арбитраже.

Например, комитет обнаружил, что по ряду причин украинский рынок транзита природного газа в Европу зависим от "Газпрома".

Во-первых, "Газпром" контролирует объем транзита. Российское законодательство запрещает экспорт природного газа с территории России кому-то, кроме "Газпрома" или его дочек.

Во-вторых, договор с "Газпромом" запрещает "Нафтогазу" перепродавать в Европу газ, закупаемый у россиян. Хотя с зафиксированными в контракте ценами это не всегда интересный бизнес, на европейском рынке бывают периоды, когда Украине дешевле покупать газ в России, а значит — можно выигрывать за счет объемов. А в пору, когда Украина получала скидки за кусочки суверенитета, был полноценный риск демпинга.

Таким образом, "Газпром" в исследуемый период являлся собственником российской ГТС, единственным экспортером газа из РФ и партнером трейдеров на границе Украины с европейскими странами.

Игра в монополию

По мнению АМКУ, "Газпром" является типичным монополистом, но осудили россиян не поэтому.

Причина штрафа — злоупотребление положением на рынке.

"Газпром" зарезервировал транзитные мощности украинской ГТС до 2019 года (обязался транзитировать минимум 110 млрд куб м ежегодно). В реальности российская компания с 2009 года уменьшила объем поставок через территорию Украины почти вдвое до 67 млрд куб. м в 2015 году. При общей мощности украинской ГТС в 147 млрд куб. м — это неиспользование ее и неполовину.

В связи с постоянным уменьшением загрузки украинской ГТС, "Нафтогаз" с 2010 года обращается к "Газпрому" с предложением пересмотреть условия транзита российского газа через Украину. Но по данным АМКУ, российская компания оставила все обращения без внимания.

"При значительном уменьшении количества протранспортированного газа цена (тариф — Delo.UA) перестает покрывать расходы, которые были учтены при установлении стоимости соответствующей услуги для определенного объема природного газа, то есть перестает быть обоснованной," — подвели итог в АМКУ.

В "Газпроме" считают, что все эти проблемы — предмет взаимных претензий между ним и НАКом (и разбираться должен в Стокгольме).

В АМКУ говорят, что раз злоупотребление монопольным положением происходит на украинском рынке транзита газа, то это его дело. И если "Газпром" проиграет апелляцию в Киевском апелляционном хозяйственном суде, то комитет обратится к исполнительной службе для принудительного взыскания штрафа.

"Комитет рассматривает и другие возможные варианты, включительно с принудительным исполнением своего решения за границей", — сообщает АМКУ.

3) Чи зв"язувався АМКУ з ПАТ "Газпром" щодо врегулювання питання сплати штрафу і пені? При направленні копії рішення від 22.01.2016 № 18-р ПАТ "Газпром" було повідомлено про необхідність та обов"язковість виконання даного рішення Комітету. Однак, наразі рішення Комітету, не виконано. Питання виконання рішень органів Комітету врегульоване чинним законодавством України.

Delo.UA поинтересовалось у специалистов по международному и антимонопольному законодательству относительно полномочий АМКУ и возможностей взыскать штраф с "Газпрома".

Процедура принудительного взыскания прописана в Хозяйственном процессуальном кодексе и законе об исполнительном производстве.

АМКУ нужно взять текст решения в Хозяйственном суде Киева и предъявить его исполнительной службе, рассказывает партнер юридической фирмы Everlegal Андрей Порайко. Комитет может взыскивать штраф не только в Украине, но из границей, а также — подготовить список активов компании: счета, движимое и недвижимое имущество, корпоративные права.

Однако в АМКУ сообщили, что розыск активов, счетов, движимого и недвижимого имущества, которое можно использовать для принудительного взыскания задолженности с "Газпрома" относится к компетенции органов Государственной исполнительной службы. А у комитета, соответственно, нет полномочий осуществлять меры по розыску имущества должника.

Но в АМКУ уверены, что списке активов не будет транзитного газа, который "Газпром" поставляет в Европу.

Проигравшей стороне дают 7 дней на исполнение решения суда — компания может заплатить штраф самостоятельно. Затем исполнительная служба начинает процедуру принудительного взыскания: 1) накладывает арест имущества на территории Украины, 2) описывает имущество, 3) имущество реализуют через систему СЭТАМ.

Во время описи имущества устанавливается цена активов: проверяется каждый объект, а госиполнитель через регистраторов имущественных или корпоративных прав узнает о АО "Arzinger" Маркиян Мальский, который предполагает, что добиться взыскания штрафа с активов "Газпрома" в многих странах СНГ будет так же сложно, как и в самой России.

Штраф стал одной из причин, почему "Нафтогаз" и "Газпром" во время последней встречи представителей Еврокомиссии, Украины и России в Брюсселе не согласовали условия "зимнего пакета" поставок газа в Украину.

Россияне пытались вынудить украинскую сторону отказаться от претензий. Но Украину на переговорах представляли менеджмент "Нафтогаза" и министр энергоуглепрома — явно не те люди, которые могут принять решение по антимонопольному процессу.

Уже после встречи в Брюсселе министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия озабочена Хозяйственным судом Киева о наложении штрафа на "Газпром" в размере $6,6 млрд (пресловутый "антимонопольный" штраф).

Параллельно с попытками опротестовать решение Киевского хозяйственного суда о взыскании штрафа в Украине, "Газпром" подал иск в Стокгольмский арбитраж на то же решение.

Но, по мнению Мальского, вопрос может ли арбитраж рассматривать дело в сфере права конкуренции (антимонопольного права — Delo.UA) — неоднозначен.

"(Рассматривать — Delo.UA) сам факт нарушения или размер штрафа — арбитраж скорее всего не может. Поэтому найти арбитрам свою компетенцию, чтобы рассматривать спор, будет непросто", — считает Мальский.

По мнению Мальского, у "Газпрома" при подаче иска в Стокгольмский арбитраж может возникнуть противоречие в аргументации. Компания утверждает, что не ведет хозяйственной деятельности в Украине. Но если она будет говорить о нарушении Украиной обязательств о защите инвестора на ее территории, то возникнут трудности с доказательством самого факта инвестиций.

Антимонопольный комитет может пересмотреть штраф "Газпрому".

"По антимонопольному законодательству есть процедура пересмотра, а также — процедура проверки принятых решений. Если есть достаточные основания, АМКУ может начать проверку или пересмотр", — говорит Порайко.

Но тут же уточняет, что за невыполнение собственных решений могут понести наказание чиновники комитета.

Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица должны действовать в соответствии с законом. И если есть решение, инструкции и правила, внутренние документы которые возлагают на должностных лиц АМКУ обязанности и сроки, то чиновники комитета должны выполнять свои обязанности по взысканию штрафа и не пропускать сроки по его взысканию.

Своим штрафом АМКУ пока не решил проблему злоупотреблений "Газпрома", но ввязался в большую игру. Насколько хватит его упрямства и не "продавят" ли пересмотр решения в пользу "Газпрома" будем наблюдать следующие месяцы.

Сумма исковых требований "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже по "транзитному контракту" оставляет $10,8 млрд. И большая их часть, как и в штрафе АМКУ, касается нарушений в объемах транзита газа через Украину и недоплаты за услуги транзита.

Штраф и