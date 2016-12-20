Данилюк не исключает объединение Приватбанка и Ощадбанка

Сейчас необходимо взвесить все плюсы и минусы. Такое мнение высказал глава ведомства в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, государство только выиграет от этого, поскольку доля государства в банковском секторе в таком случае только возрастет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Данилюк заверил, что уже во вторник, 20 декабря, будет сформирован наблюдательный совет и новая команда " ПриватБанка". В понедельник вечером было принято решение утвердить кандидатуру Александра Шлапака на пост главы банка, - пояснил он.