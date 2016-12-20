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Новости
Экономика и Финансы
20 декабря 16, 12:20
Данилюк не исключает объединение Приватбанка и Ощадбанка
приватбанк
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Министр финансов Украины Александр Данилюк допустил возможность объединение национализированного "ПриватБанка" с государственным "Ощадбанком".

Сейчас необходимо взвесить все плюсы и минусы. Такое мнение высказал глава ведомства в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, государство только выиграет от этого, поскольку доля государства в банковском секторе в таком случае только возрастет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Данилюк заверил, что уже во вторник, 20 декабря, будет сформирован наблюдательный совет и новая команда " ПриватБанка". В понедельник вечером было принято решение утвердить кандидатуру Александра Шлапака на пост главы банка, - пояснил он.
URA-Inform
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