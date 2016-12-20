Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.51
USD
26.40
RUB
0.43
EUR
27.45
USD
26.45
RUB
0.43
EUR
28.52
USD
27.23
RUB
0.44
Новости
Экономика и Финансы
20 декабря 16, 12:49
В Турции национализировали импортера российского газа
газпром
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Турции под национализацию попал "Газпром". Доли этой компании, а также Газпромбанка в Akfel Holding, крупнейшем частном импортере российского газа в Турцию, были де-факто национализированы.

Такие сведения озвучил "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что турецкие власти контролируют, а также осуществляют рокировки в руководящем составе Akfel Holding, однако ранее о статусе турецких инвестиций ничего не было ясно. Теперь, по данным издания, турецкий Фонд страхования вкладов (TMSF) неформально передал, что "выполняет функции акционеров". При этом в "Газпроме" и Akfel отказались от комментариев, а TMSF на запрос отвечать не собирался.

Известно, что 2 декабря власти Турции полностью поменяли состав совета директоров Akfel Holding, теперь там председательствуют представители TMSF и консультанты. Это удалось воплотить в жизнь благодаря чрезвычайному декрету N674, опубликованному после июльской попытки госпереворота в Турции. Данный документ разрешает "брать под контроль" компании, которые обвиняются или подозреваются в финансировании организации проповедника Фетхуллаха Гюлена. Напомним, что именно его называют главным хачинщиком путча в Турции. Жертвами декрета уже выступили более тысячи турецких компаний.

По информации издания, в "Газпроме" к ситуацию отнеслись весьма болезненно, руководитель компании Алексей Миллер обсудил эту тему на встрече с премьером-министром Турции Бина Йылдырыму, посетившим  Москву 6 декабря, однако тот особого разъяснения не предоставил.

"У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции", - констатирует собеседник. По его мнению, актив "забрали с концами".

Как сообщал "УРА-Информ", в Украине национализировали одно из самых крупных финансовых учреждений. Речь идет о "ПриватБанке". Подобное решение было принято 18 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заверил, что клиентам банка беспокоиться не о чем. 
URA-Inform
Ещё по теме:
Сирийские повстанцы ведут с Кремлем секретные переговоры
США считают конфликт между РФ и НАТО главной угрозой 2017
Повстанцы заключили соглашение о выходе из Алеппо
Евросоюз мог исчезнуть уже в 2016 году
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 20/12
noimageДанилюк не исключает объединение Приватбанка и Ощадбанка
noimageКак Украина взыщет многомиллиардный штраф с "Газпрома"?
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 20/12
noimageПриватБанк заявил об очередной информационной атаке
Лента новостей
Загрузка...