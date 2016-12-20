В Турции национализировали импортера российского газа

Такие сведения озвучил "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что турецкие власти контролируют, а также осуществляют рокировки в руководящем составе Akfel Holding, однако ранее о статусе турецких инвестиций ничего не было ясно. Теперь, по данным издания, турецкий Фонд страхования вкладов (TMSF) неформально передал, что "выполняет функции акционеров". При этом в "Газпроме" и Akfel отказались от комментариев, а TMSF на запрос отвечать не собирался.

Известно, что 2 декабря власти Турции полностью поменяли состав совета директоров Akfel Holding, теперь там председательствуют представители TMSF и консультанты. Это удалось воплотить в жизнь благодаря чрезвычайному декрету N674, опубликованному после июльской попытки госпереворота в Турции. Данный документ разрешает "брать под контроль" компании, которые обвиняются или подозреваются в финансировании организации проповедника Фетхуллаха Гюлена. Напомним, что именно его называют главным хачинщиком путча в Турции. Жертвами декрета уже выступили более тысячи турецких компаний.

По информации издания, в "Газпроме" к ситуацию отнеслись весьма болезненно, руководитель компании Алексей Миллер обсудил эту тему на встрече с премьером-министром Турции Бина Йылдырыму, посетившим Москву 6 декабря, однако тот особого разъяснения не предоставил.

"У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции", - констатирует собеседник. По его мнению, актив "забрали с концами".

Как сообщал "УРА-Информ", в Украине национализировали одно из самых крупных финансовых учреждений. Речь идет о "ПриватБанке". Подобное решение было принято 18 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заверил, что клиентам банка беспокоиться не о чем.