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Новости
Экономика и Финансы
20 декабря 16, 16:28
НБУ предоставил ПриватБанку кредит на 15 млрд грн
Гонтарева
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Национальный банк Украины предоставил ПриватБанку кредит финансирования на 15 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ

"Национальный банк Украины с целью поддержки ликвидности, обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов, работы отделений и банкоматов, своевременного обеспечения расчетов предоставил ПАО КБ "ПриватБанк" кредит рефинансирования на 15 млрд грн", - гласит сообщение.

Как отмечается, кредит рефинансирования предоставлен по ставке 16% годовых на срок до 30 декабря 2016 года.

Также добавим, что Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Кроме того, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.

Как сообщал "УРА-Информ", работа по переходу "ПриватБанка" в государственную собственность не была сделана за одну ночь. 
URA-Inform
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