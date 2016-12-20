Пенсионеры получат январские пенсии до Нового года

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко. По его словам - на правительственном комитете одобрен проект постановления, по которому пенсионные выплаты тем, кто должен получить в начале января 2017 г. пенсию, будут проведены в конце декабря 2016 г. - как это было и в прошлом году.

Отмечается также, что проектом предусматривается финансирование выплаты пенсий в декабре 2016 г. пенсионерам, получающим пенсии через банки с датами выплаты по 15 января 2017 г., а также через учреждения почтовой связи с датами выплаты по 10 января 2017 г.

По проекту данного постановления, выплата за январь 2017 г. пенсий этим категориям граждан пройдет после 25-го декабря этого года. На эти цели выделят 10,4 млрд грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Андрей Рева рассказал про перерасчет пенсий.