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Новости
Экономика и Финансы
20 декабря 16, 16:34
Пенсионеры получат январские пенсии до Нового года
пенсии
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На правительственном комитете одобрили проект постановления, по которому выплаты пенсионерам бпроведут в конце декабря 2016 г.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко. По его словам - на правительственном комитете одобрен проект постановления, по которому пенсионные выплаты тем, кто должен получить в начале января 2017 г. пенсию, будут проведены в конце декабря 2016 г. -  как это было и в прошлом году.

Отмечается также, что проектом предусматривается финансирование выплаты пенсий в декабре 2016 г. пенсионерам, получающим пенсии через банки с датами выплаты по 15 января 2017 г., а также через учреждения почтовой связи с датами выплаты по 10 января 2017 г.

По проекту данного постановления, выплата за январь 2017 г. пенсий этим категориям граждан пройдет после 25-го декабря этого года. На эти цели выделят 10,4 млрд грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Андрей Рева рассказал про перерасчет пенсий.
URA-Inform
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