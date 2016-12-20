Рада добавила на субсидии четыре миллиарда

Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2016 год, увеличив объемы государственных субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилых субсидий на 4,4 млрд гривен.

За проект закона №5502 проголосовали 277 народных депутатов при необходимых 226.

"Предлагается увеличить доходную часть общего фонда государственного бюджета на 4,360 млрд гривен за счет ожидаемого перевыполнения в части чистой прибыли или дохода хозяйственных организаций, государственных унитарных предприятий и их объединений на 2,050 млрд гривен и по сборам на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций на 2,310 млрд гривен", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также подчеркивается, что анализ фактического потребления жилищно-коммунальных услуг говорит о значительном росте объема расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату ЖКХ. В связи с этим, предусмотренного в госбюджете объема субвенции уже было недостаточно для возмещения расходов поставщикам услуг.

Напомним, Кабмин закладывал в бюджет на 2016 год объем субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий в размере 40,2 млрд гривен.

Как сообщал Корреспондент.net, в Украине субсидии получают более 6 млн семей. Правительство с ноября запустило 12-месячную рассрочку на уплату жилищно-коммунальных услуг.

Летом нынешнего года большинство украинцев (81%) заявляли, что не смогут оплачивать счета после шокового повышения тарифов.