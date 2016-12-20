Как выплата пенсий в конце декабря скажется на курсе

Кабинет министров намерен выплатить в конце декабря 2016 года часть пенсий за начало января 2017 года.

"Сегодня на правительственном комитете одобрили проект постановления, согласно которому пенсионные выплаты тем, кто, согласно графику, должен получить пенсию в начале января 2017 года, будут осуществлены в конце декабря 2016 года, как это произошло и в прошлом году", — сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

Проект постановления предусматривает выплату после 25 декабря этого года определенным категориям граждан пенсий за январь на сумму 10,4 млрд грн.

"Кабинет министров рассмотрит соответствующий проект постановления уже на ближайшем заседании", — сообщили в пресс-службе Розенко.

Начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке Concorde Capital Юрий Товстенко считает, что дополнительная выплата пенсий может в краткосрочной перспективе повлиять на курс, речь идет о влиянии в течение нескольких недель. "По пенсиям будет краткосрочный эффект. Ведь если выплатят в декабре, то не будет выплачивать в январе. То есть большого давления не будет", — говорит эксперт.

Тем не менее, вчерашнее решение правительства о национализации ПриватБанка может повлиять на курс гривни. При этом, НБУ уже выдал финучреждению рефинансирования на 15 млрд грн. "Не совсем понятно как будут далее вести себя вкладчики, как физические лица и юрлица. Если продолжится массовый отток, рефинансирование. А изъятые вклады в большей мере будут поступать на валютный рынок. Но если в целом, думаю, что ситуацию удастся удержать и выносы курса, если и будут, то краткосрочными. В течение ближайших нескольких недель не думаю, что курс будет выше 28 грн/$", — отмечает Юрий Товстенко.