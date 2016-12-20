"Нафтогаз" заработал 25,5 миллиарда гривен

Так, чистая прибыль НАК "Нафтогаз Украины" в течение девяти месяцев 2016 г. составила 25,5 млрд грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Так, по итогам девяти месяцев 2016 г. "Нафтогаз" получил прибыль в размере 25,5 млрд грн – это не учитывает расходов на начисления резерва сомнительных долгов на 1,7 млрд грн. При условии начисления резервов сомнительных долгов у "Нафтогаза" чистая прибыль за девять месяцев 2016 г. составила бы 23,9 млрд грн - сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, " Нафтогаз" ожидает решения Стокгольмского арбитража по закупке у Газпрома природного газа.