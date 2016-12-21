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Экономика и Финансы
20 декабря 16, 22:46
Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, повышающие акцизы
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Во вторник, 20 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 5132 об изменениях в Налоговый кодекс Украины.
Соответствующую законодательную инициативу поддержали 235 народных депутатов.

В частности, принятый документ предусматривает увеличение акциза на пиво и крепкий алкоголь на 20%, а на сигареты — на 30%. Таким образом, повышение акцизного налога будет способствовать приближению к нормам европейского законодательства, а также сокращению потребления вредных для здоровья товаров.

Кроме того, устанавливаются единые акцизные сборы на дизельное топливо — 125 евро за 1000 литров.

Также еще одной целью документа был пересмотр отдельных положений Налогового кодекса, привязанных к размеру минимальной зарплаты. В проекте госбюджета-2017 предусмотрено ее повышение до 3200 гривен.

Ранее парламентарии внесли изменения в Бюджетный кодекс.

Источник: fakty.ua
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