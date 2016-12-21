Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, повышающие акцизы

Соответствующую законодательную инициативу поддержали 235 народных депутатов.





В частности, принятый документ предусматривает увеличение акциза на пиво и крепкий алкоголь на 20%, а на сигареты — на 30%. Таким образом, повышение акцизного налога будет способствовать приближению к нормам европейского законодательства, а также сокращению потребления вредных для здоровья товаров.





Кроме того, устанавливаются единые акцизные сборы на дизельное топливо — 125 евро за 1000 литров.





Также еще одной целью документа был пересмотр отдельных положений Налогового кодекса, привязанных к размеру минимальной зарплаты. В проекте госбюджета-2017 предусмотрено ее повышение до 3200 гривен.





Ранее парламентарии внесли изменения в Бюджетный кодекс.



