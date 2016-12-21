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Экономика и Финансы
21 декабря 16, 09:11
Италия выделила Украине 1 миллион евро гуманитарной помощи
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Италия приняла решение о выделении для Украины одного миллиона евро экстренного финансирования.

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел Италии.

Как отмечается, сумма будет разделена на два транша. Первый транш на сумму 700 тысяч евро будет направлен на распределение продовольственных пайков и денежной помощи наиболее уязвимым слоям гражданского населения для минимизации влияния конфликта на Донбассе на людей.

В свою очередь, еще 300 тысяч евро будут выплачены ЮНИСЕФ для финансирования проекта по разминированию.

"Благодаря итальянскому финансированию будут проведены образовательные курсы по оценке риска для детей школьного и дошкольного возраста, проживающих в районах, где имеются наземные мины, остаются опасные военные и самодельные взрывные устройства", — заявил глава внешнеполитического ведомства Анджелино Альфано.

Как сообщалось, ранее  Украина отправила Израилю гуманитарную помощь. 
URA-Inform
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