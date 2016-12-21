Гонтарева продаст ПриватБанк через три года

Его можно будет продать в течение ближайших трех лет. Такое мнение высказала во вторник вечером, 20 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

При этом она заверила, что банк как бизнес не прекратил существование и регулятор может гарантировать всему населению депозиты. Капитал банка будет сформирован государственными бумагами, а в банк придет сильная новая команда менеджмента и наблюдательный совет с очень сильными зарубежными специалистами, которые помогут трансформации, - пояснила она, добавив, что банк будет иметь стоимость и его можно будет продать.

Гонтарева также отметила, что 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц огласит, какая сумма депозитов и средств компаний, связанных с банком лиц, была списана.

Нацбанк готов в случае необходимости каждый день выходить на валютный рынок для поддержки гривны с интервенциями, - заверила глава НБУ.

Напомним, как сообщалось, во вторник, после обеда национализированный " ПриватБанк" возобновил проведение платежей юридических лиц вне зависимости от даты поступления средств на счета.