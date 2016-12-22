Эксперт о способе национализации "ПриватБанка"

Он детально объяснил, каким именно образом состоялся подобный процесс и каким образом он повлияет на деятельность данного финучреждения.

"Это как раз тот случай, когда произошла мягкая национализация. Государство зашло в "ПриватБанк" с помощью временной администрации – таким образом "мучения" банка длились одни сутки по строго установленной процедуре", – рассказывает эксперт.

Он подчеркнул, что вначале банк признали неплатежеспособным. А зашедшая временная администрация начала искать инвестора.

"Скажем так, инвестор нашелся в лице государства, который готов разместить свои облигации на сумму до 150 миллионов гривен, о чем было сказано на совместном брифинге НБУ и Минфина. То есть облигации сроком погашения в 30 лет. И, можно сказать, государство заходит в "ПриватБанк" с этим приданым. Меняется топ-менеджмент банка, старый уходит, новому передаются дела, и таким образом работа продолжается. Команда "ПриватБанка", в частности, уровень директоров и департаментов, остается на своих местах и продолжает функционировать в обычном режиме. Технологические процессы не останавливались – просто сейчас наблюдается мягкая передача дел, касс, сверка остатков на счетах клиентов, по филиалам и так далее. От технологического процесса никуда не деться", – заверил экономист.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко рассказал, что станет с деньгами клиентов "ПриватБанка". Глава государства заверил, что они не пропадут, за целостность и сохранность вкладов ответственность теперь несет страна.