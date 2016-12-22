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Экономика и Финансы
21 декабря 16, 16:44
Украинцы снова понесли деньги на депозиты в ПриватБанк
ПриватБанк
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За сутки в банке оформили почти две тысячи новых депозитов.
За сутки в банке оформили почти две тысячи новых депозитов.

Национализированный Приватбанк оформил почти две тысячи новых депозитов физических лиц 20 декабря, сообщает пресс-служба финучреждения.

"За последние сутки в отделениях ПриватБанка и Приват24 было оформлено 1 972 новых депозитных договора на сумму 37 млн гривен, 1,47 млн долларов и 382 тысячи евро", – говорится в сообщении.

В банке напомнили, что все вклады физических лиц в ПриватБанке, согласно принятому Верховной Радой закону, получили 100%-ную гарантию выплат, даже если сумма превышает 200 тысяч гривен.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 декабря стало известно о национализации ПриватБанка. На следующий день банк временно приостановил корпоративные платежи, но уже 20 декабря все платежи были возобновлены.
Korrespondent
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