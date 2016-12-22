Почем билеты на скоростной поезд в Польшу?

Укрзализныця получила подтверждение от Польских железных дорог о назначении курсирования нового скоростного поезда Интерсити+ № 705/706 Киев – Львов – Перемышль, который уже 23 декабря 2016 совершит свой первый рейс из Киева в польский город Перемышль.

"Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн, II класса – 406 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса – 235 грн, II класса – 172 грн", – говорится в сообщении на сайте Укрзализныци.

При этом стоимость проезда в гривнах будет зависеть от курса евро на день оформления билета, а при проезде во внутреннем сообщении, например, из Киева во Львов, она будет зависеть также от коэффициентов гибкого регулирования по дням недели: самый дешевый проезд будет в вагонах I класса – по вторникам, в вагонах II класса – в четверг и субботу.

Поезд Hyundai Rotem будет курсировать ежедневно и преодолевать расстояние из столицы Украины в Перемышль за 7 ч. 40 мин, а обратно – за 7 ч. 07 мин, отправляясь из Киева в 6:45, а из Перемышля – в 14:26.

Подчеркивается, что расписание нового поезда разработано с учетом возможности пересадки в Перемышле на поезд №3602 Перемышль – Краков – Вроцлав, который отправляется из Перемышля в 14:29. Обратно пассажиры поезда № 6302 Вроцлав – Краков – Перемышль, прибывающего в Перемышль в 13:18, также могут продолжить путешествие поездом № 705/706 Перемышль – Киев.

Как сообщал Корреспондент.net, Укрзализныця пустит десятки дополнительных поездов на новогодние праздники.

Также стало известно, что Укрзализныця хочет повысить тарифы на 35% в 2017 году.