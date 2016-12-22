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Новости
Экономика и Финансы
22 декабря 16, 15:05
В Украине сократилось производство водки
водка
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В ноябре в Украине произвели 1,76 млн дал водки.

Так, производство водки в Украине с содержанием спирта менее 45,4% (без учета Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны АТО) в ноябре 2016 г. уменьшилось на 12,3%, составив 1 млн 761 тыс. дал. Об этом передает Госслужба статистики (Госстат) в отчете по производству в Украине.

При этом состоянием на октябрь 2016 г. производство водки возросло на 27,1%. За 11-ть месяцев произведено 14 млн 679 тыс. дал (-11,5% по сравнению с таким же периодом 2015). Производство пива солодового, не считая пиво безалкогольное, в ноябре 2016 г. сократилось на 7,9% - до 11,5 млн дал. За 11 месяцев - 167 млн дал (-6,9%).

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Волынской области изъяли фальсифицированный алкоголь.
URA-Inform
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