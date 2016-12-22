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Новости
Экономика и Финансы
22 декабря 16, 15:12
Данилюк: На спасение "ПриватБанка" потратят 116 млрд гривен
Данилю,Данилюк
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Министр финансов Александр Данилюк поведал о том, сколько планируется потратить на "спасение" "ПриватБанка".

По словам министра - эта сумма достигнет 116 млрд грн. На данный момент будет докапитализация банка в размере 116 млрд грн. Это – то, что докапитализируют со стороны государства, и это и есть вливание финансов в стабильность данного банка – отметил Данилюк.

Как сообщал УРА-Информ, " ПриватБанк" уже официально стал государственным. Так. 21 декабря Минфин Украины и Фонд гарантирования вкладов физлиц подписали соглашение о продаже 100% акций банка. С момента передачи акций ПриватБанк представляет страна. А владельцем его становится Минфин.
URA-Inform
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