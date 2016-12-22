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Новости
Экономика и Финансы
22 декабря 16, 16:13
Повышение минималки не приведет к пересчету субсидий
субсидия,платежка.тарифы
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Субсидии на оплату коммуналки не будут пересматриваться до конца отопительного сезона из-за повышения минимальной зарплаты до 3,2 тыс. гривень

Субсидии, предназначенные гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, не будут пересматриваться до конца текущего отопительного сезона, несмотря на повышение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн с 1 января 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства соцполитики, ссылаясь на министра Андрея Реву.

"До окончания отопительного сезона, до 30 апреля, субсидии не будут пересматриваться. Человек даже с большей заработной платой будет оплачивать тот размер, который ему назначен", — цитирует Реву пресс-служба министерства.

Министр соцполитики также отметил, что при повышении минималки домохозяйства не будут все дополнительные средства тратить та коммунальные платежи, ведь субсидии будут рассчитываться по специальной формуле.

"Если семье прибавят, условно говоря 500-600 гривень, то она должна будет из этих средств доплатить за жилищно-коммунальные услуги определенный процент, где-то от 100-120 до 150 гривень. Так, чтобы все 600 гривень, которые добавили семье, она отдала за коммуналку, этого не будет", — подчеркнул Рева.

Когда правительство объявило о намерении вдвое повысить минимальную зарплату, экономисты отмечали, что с одной стороны бюджетные затраты действительно вырастут, ведь около 10% бюджетников получали минималку. В Минсоцполики оценивали, что дополнительные расходы после повышения зарплаты, обойдутся бюджету примерно в 38 млрд грн. Тем не менее, экономисты подчеркивали, что бюджет сможет сэкономить на выплате субсидий, если пересчитает размер помощи населению на оплату коммунальных услуг.
Delo
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