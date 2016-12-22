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Экономика и Финансы
22 декабря 16, 17:00
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 22/12
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К концу дня валютный рынок стабилизировался

Максимальный курс покупки

USD составил 27.02 (0.00) Аккордбанк (044) 593-99-68

EUR составил 28.10 (0.00) Клиринговый Дом 10:39

RUB составил 0.435 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57

 

Минимальный курс продажи

USD составил 26.60 (0.00) Банк Пивденный 10:00

EUR составил 28.10 (0.00) Диамантбанк (044) 490-83-87

RUB составил 0.423 (0.000) Юнекс Банк (044) 585-14-87

 

Средние курсы

USD составил 26.52 (-0.00) / 27.11 (-0.00)

EUR составил 27.52 (-0.00) / 28.46 (-0.00)

RUB составил 0.401 (0.000) / 0.444 (0.000)
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