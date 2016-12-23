Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 23/12

Максимальный курс покупки
USD составил 27.00 (0.00) Клиринговый Дом 10:39
EUR составил 28.10 (0.00) Клиринговый Дом 10:39
RUB составил 0.436 (+0.001) ВТБ Банк (099) 309-89-57
Минимальный курс продажи
USD составил 26.50 (-0.10) Банк Пивденный 10:00
EUR составил 28.00 (-0.30) Агропросперис Банк (Астра Банк)
RUB составил 0.423 (0.000) Юнекс Банк (044) 585-14-87
Средние курсы
USD составил 26.47 (-0.05) / 27.05 (-0.06)
EUR составил 27.49 (-0.03) / 28.41 (-0.05)
RUB составил 0.402 (+0.001) / 0.444 (0.000)