Гонтарева ждет финпомощи от МВФ в январе

Украина может получить четвертый транш финансовой помощи от Международного валютного фонда в январе 2017-го, ведь в течение последней недели были выполнены два важных требования МВФ — национализация ПриватБанка и принятие госбюджета-2017. Об этом заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

"Мы уже готовимся. В январе, думаю, будем получать следующий транш", — отметила Гонтарева.

По словам главы Нацбанка, "все мировое сообщество" поздравило Украину и НБУ с национализацией ПриватБанка.

Гонтарева также отметила, что выполнение обязательств Украины начать земельную и пенсионную реформу, можно перенести на следующий транш. "Надо очень спешить делать реформы", — подчеркнула Гонтарева. Глава НБУ также напомнила, что на 2017-й запланировано получение четырех траншей МВФ, тем не менее, в 2016-м при таком же плане удалось получить только один.

Начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке Concorde Capital Юрий Товстенко и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считают, что Украина действительно получит четвертый транш финансовой помощи в первом квартале 2017-го, ведь страна выполнили ключевые обязательства.

Напомним, миссия МВФ по итогам работы в Киеве в период с 7 по 17 ноября заявила, что Украине необходимо провести приватизацию госпредприятий, начать пенсионную реформу, повысить качество государственных расходов. В Фонде также считают, что Украине необходимо придерживаться осторожной денежно-кредитной политики, сокращая инфляцию и восстанавливая резервы, нужно оживить банковское кредитование, развивать бизнес-среду и бороться с коррупцией.