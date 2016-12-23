Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.45
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
27.33
USD
26.18
RUB
0.43
EUR
28.41
USD
27.05
RUB
0.44
Новости
Экономика и Финансы
23 декабря 16, 11:08
Гонтарева ждет финпомощи от МВФ в январе
Гонтарева
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина выполнила два важных требования МВФ — национализировала ПриватБанк и приняла госбюджет-2017 — а потому может получить четвертый транш уже в январе

Украина может получить четвертый транш финансовой помощи от Международного валютного фонда в январе 2017-го, ведь в течение последней недели были выполнены два важных требования МВФ — национализация ПриватБанка и принятие госбюджета-2017. Об этом заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

"Мы уже готовимся. В январе, думаю, будем получать следующий транш", — отметила Гонтарева.

По словам главы Нацбанка, "все мировое сообщество" поздравило Украину и НБУ с национализацией ПриватБанка.

Гонтарева также отметила, что выполнение обязательств Украины начать земельную и пенсионную реформу, можно перенести на следующий транш. "Надо очень спешить делать реформы", — подчеркнула Гонтарева. Глава НБУ также напомнила, что на 2017-й запланировано получение четырех траншей МВФ, тем не менее, в 2016-м при таком же плане удалось получить только один.

Начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке Concorde Capital Юрий Товстенко и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считают, что Украина действительно получит четвертый транш финансовой помощи в первом квартале 2017-го, ведь страна выполнили ключевые обязательства.

Напомним, миссия МВФ по итогам работы в Киеве в период с 7 по 17 ноября заявила, что Украине необходимо провести приватизацию госпредприятий, начать пенсионную реформу, повысить качество государственных расходов. В Фонде также считают, что Украине необходимо придерживаться осторожной денежно-кредитной политики, сокращая инфляцию и восстанавливая резервы, нужно оживить банковское кредитование, развивать бизнес-среду и бороться с коррупцией.
Delo
Ещё по теме:
Ющенко хочет сменить Гонтареву на ее посту
ВИДЕО: В Киеве происходят столкновения вкладчиков с полицией
Украина рискует остаться без очередного транша МВФ - Гонтаре
В Киеве суицидник выпрыгнул с 9-го этажа больницы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 23/12
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 22/12
noimageПовышение минималки не приведет к пересчету субсидий
noimageДанилюк: На спасение "ПриватБанка" потратят 116 млрд гривен
noimageВ Украине сократилось производство водки
Лента новостей
Загрузка...