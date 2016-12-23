Насалык заверил, что энергосистема готова к любой погоде

Она работает в полном режиме и готова к любым перепадам температуры. Об этом в пятницу, 23 декабря, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По его словам, энергетическая система Украины готова к осенне-зимнему периоду на 100%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 12,541 миллиардов кубических метров. По данным " Укртрансгаза", по последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 58,23 миллионов кубических метров.

В то же время за сутки в Украину поступило из Словакии 41,57 миллионов кубических метров, из Польши - 4,10, а из Венгрии - 7,96 миллионов кубических метров.