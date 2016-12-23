Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 23/12

Максимальный курс покупки
USD составил 27.02 (+0.10) Аккордбанк (044) 593-99-68
EUR составил 28.10 (0.00) Клиринговый Дом 10:39
RUB составил 0.436 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57
Минимальный курс продажи
USD составил 26.50 (0.00) Банк Пивденный 10:00
EUR составил 28.00 (0.00) Агропросперис Банк (Астра Банк)
RUB составил 0.423 (0.000) Юнекс Банк (044) 585-14-87
Средние курсы
USD составил 26.46 (-0.01) / 27.05 (+0.00)
EUR составил 27.48 (-0.00) / 28.41 (+0.00)
RUB составил 0.401 (-0.001) / 0.444 (0.000)