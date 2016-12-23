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Экономика и Финансы
23 декабря 16, 14:00
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 23/12
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Первая половина дня не принесла существенных изменений

Максимальный курс покупки

USD составил 27.02 (+0.10) Аккордбанк (044) 593-99-68

EUR составил 28.10 (0.00) Клиринговый Дом 10:39

RUB составил 0.436 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57

 

Минимальный курс продажи

USD составил 26.50 (0.00) Банк Пивденный 10:00

EUR составил 28.00 (0.00) Агропросперис Банк (Астра Банк)

RUB составил 0.423 (0.000) Юнекс Банк (044) 585-14-87

 

Средние курсы

USD составил 26.46 (-0.01) / 27.05 (+0.00)

EUR составил 27.48 (-0.00) / 28.41 (+0.00)

RUB составил 0.401 (-0.001) / 0.444 (0.000)
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