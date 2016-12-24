Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.45
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
27.40
USD
26.25
RUB
0.43
EUR
28.43
USD
27.06
RUB
0.44
Новости
Экономика и Финансы
23 декабря 16, 17:51
На повышение зарплат бюджетникам выделено 28 млрд гривен
кабмин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Госбюджете Украины на 2017 г. на повышение зарплат учителям, врачам, служащим социальной сферы, культуры и т.д. дополнительно было выделено 28 млрд грн. 

Об этом сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко – передает правительственный портал. На сегодняшний день - по словам Розенко, больше 28% семей, где только один человек работает, живут за чертой бедности.

Повышение же с первого января минимальной зарплаты до 3 200 грн, а также выделение дополнительно 28 млрд грн на рост зарплат учителям, медикам, а также сотрудникам соцсферы, культуры - это шаг к преодолению бедности среди трудящихся - подчеркнул он.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин с января 2017 г. повысит минимальную зарплату до 3200 грн.
URA-Inform
Ещё по теме:
Депутаты не согласовали повышение зарплат с Кабмином
Кабмин поднимет минимальную зп в два раза с 1 января
Гонтарева ездит на двух Porsche и имеет 2 миллиона долларов
Рада отменила повышение зарплаты депутатам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вся правда об экономии при LED-освещении
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 23/12
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 23/12
noimageНасалык заверил, что энергосистема готова к любой погоде
noimageГонтарева ждет финпомощи от МВФ в январе
Лента новостей
Загрузка...