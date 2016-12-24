Вся правда об экономии при LED-освещении

Плановое увеличение тарифов на электроэнергию затронуло каждую украинскую семью. За последние полтора года цены выросли почти вдвое, а следующее повышение будет уже в марте 2017 года. Экономить? Да, логично. Но это вовсе не значит, что нужно привыкать к темноте.

LED лампы способны обеспечить до 90% экономии, правда стоят они в 5-7 раз дороже обычных. Есть и радостная новость — в отличие от тарифов на электроэнергию, цены на LED лампочки снижаются каждый год. К тому же, светодиоды имеют долгий срок службы — до 15 лет, так что о покупке новых лампочек вы вспомните еще не скоро. Также они не содержат вредных веществ и не требуют утилизации, не нагреваются и в отличие, например, от люминесцентных ламп мгновенно включаются.

В итоге, в перспективе трех лет переход на светодиодное освещение позволит среднестатистической украинской семье из трех человек сэкономить около 3410 гривен.

Мало кто знает, но освещение — важный фактор физического и психоэмоционального здоровья человека. Недостаток естественного света может стать причиной плохого самочувствия, сонливости, бессонницы, привести к сезонному расстройству, которое часто возникает в осенне-зимний период. При этом уже сегодня существуют научные исследования, доказывающие факт того, что искусственное освещение правильного качества и необходимых характеристик может заменять естественное.

Важно знать, какое освещение, в какое время суток важно применять. Знаете ли вы, что холодная и теплая цветовые температуры ламп по-разному влияют на выработку гормонов? Холодный белый свет способствует концентрации внимания, тонизированию, повышению работоспособности, поэтому включать освещение такого цвета лучше в первой половине дня дома, в рабочем пространстве или своем кабинете. Теплая же цветовая температура, напротив, помогает скорее расслабиться и идеально подойдет для завершения дня и спальных комнат.

Изменение климата, дефицит ресурсов, энергетический кризис — проблемы, которые нужно решить именно нашему поколению. В стратегии развития Евросоюза до 2020 года, например, запланировано сокращение выбросов CO2 на 20%. Один из важных пунктов программы — использование энергоэффективных световых решений, ведь около 19% всего мирового энергопотребления и 6% от объема выбросов парникового газа приходится на освещение.

Благодаря экономному потреблению электроэнергии светодиоды сокращают объем выбросов парниковых газов. Многие страны уже запретили продажи ламп накаливания, выбрав более экологичные технологии. К тому же, LED лампы не содержат таких опасных веществ, как свинец и ртуть, поэтому не требуют утилизации. Перейдя на светодиоды в своей квартире, вы сделаете личный вклад в создание благоприятной экологической ситуации в мире.

Словом, переход на светодиодное освещение — это в первую очередь проявление заботы о будущем. О семейном бюджете, о здоровье близких, об окружающей среде.