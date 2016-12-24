Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.45
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
27.40
USD
26.25
RUB
0.43
EUR
28.43
USD
27.06
RUB
0.44
Новости
Экономика и Финансы
23 декабря 16, 17:57
Вся правда об экономии при LED-освещении
лампа
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По подсчетам экспертов, переход на LED-источники во всем мире мог бы сократить выбросы парниковых газов на 1,4 млрд тонн и сэкономить около 272 миллиардов евро к 2030 году.

Плановое увеличение тарифов на электроэнергию затронуло каждую украинскую семью. За последние полтора года цены выросли почти вдвое, а следующее повышение будет уже в марте 2017 года. Экономить? Да, логично. Но это вовсе не значит, что нужно привыкать к темноте.

LED лампы способны обеспечить до 90% экономии, правда стоят они в 5-7 раз дороже обычных. Есть и радостная новость — в отличие от тарифов на электроэнергию, цены на LED лампочки снижаются каждый год. К тому же, светодиоды имеют долгий срок службы — до 15 лет, так что о покупке новых лампочек вы вспомните еще не скоро. Также они не содержат вредных веществ и не требуют утилизации, не нагреваются и в отличие, например, от люминесцентных ламп мгновенно включаются.

В итоге, в перспективе трех лет переход на светодиодное освещение позволит среднестатистической украинской семье из трех человек сэкономить около 3410 гривен.

Забота о здоровье близких

Мало кто знает, но освещение — важный фактор физического и психоэмоционального здоровья человека. Недостаток естественного света может стать причиной плохого самочувствия, сонливости, бессонницы, привести к сезонному расстройству, которое часто возникает в осенне-зимний период. При этом уже сегодня существуют научные исследования, доказывающие факт того, что искусственное освещение правильного качества и необходимых характеристик может заменять естественное.

Важно знать, какое освещение, в какое время суток важно применять. Знаете ли вы, что холодная и теплая цветовые температуры ламп по-разному влияют на выработку гормонов? Холодный белый свет способствует концентрации внимания, тонизированию, повышению работоспособности, поэтому включать освещение такого цвета лучше в первой половине дня дома, в рабочем пространстве или своем кабинете. Теплая же цветовая температура, напротив, помогает скорее расслабиться и идеально подойдет для завершения дня и спальных комнат.

Сохранение окружающей среды

Изменение климата, дефицит ресурсов, энергетический кризис — проблемы, которые нужно решить именно нашему поколению. В стратегии развития Евросоюза до 2020 года, например, запланировано сокращение выбросов CO2 на 20%. Один из важных пунктов программы — использование энергоэффективных световых решений, ведь около 19% всего мирового энергопотребления и 6% от объема выбросов парникового газа приходится на освещение.

Благодаря экономному потреблению электроэнергии светодиоды сокращают объем выбросов парниковых газов. Многие страны уже запретили продажи ламп накаливания, выбрав более экологичные технологии. К тому же, LED лампы не содержат таких опасных веществ, как свинец и ртуть, поэтому не требуют утилизации. Перейдя на светодиоды в своей квартире, вы сделаете личный вклад в создание благоприятной экологической ситуации в мире.

Словом, переход на светодиодное освещение — это в первую очередь проявление заботы о будущем. О семейном бюджете, о здоровье близких, об окружающей среде.
Delo
Ещё по теме:
Какие законы депутаты Рады примут до каникул
Гройсман промониторит все изменения тарифов за 10 лет
Россия проиграла апелляцию по поводу отстранения от ОИ-2016
В Каховке сорвали и бросили в мусорник флаг Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На повышение зарплат бюджетникам выделено 28 млрд гривен
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 23/12
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 23/12
noimageНасалык заверил, что энергосистема готова к любой погоде
noimageГонтарева ждет финпомощи от МВФ в январе
Лента новостей
Загрузка...