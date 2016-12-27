Доллар в обменниках в понедельник повысился на одну копейку

Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,05 гривен, а евро можно купить по 28,47 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-27,18, продажи 26,60-27,55 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3639, продажи-27,0484 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,00-28,42, продажи-28,10-29,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,4297, продажи-28,4660 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,390, продажи-4,200-4,610 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,962, продажи-4,426 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 23 декабря, наличный доллар потерял 4 копеек. Наличный евро потерял 9 копеек. Таким образом, доллар можно было купить по 27,03 гривен, а евро подавался по 28,45 гривен.