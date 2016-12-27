Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 26/12

Максимальный курс покупки
USD составил 27.00 (0.00) Клиринговый Дом 10:39
EUR составил 28.10 (0.00) Клиринговый Дом 10:39
RUB составил 0.435 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57
Минимальный курс продажи
USD составил 26.60 (0.00) Банк Пивденный 10:00
EUR составил 28.10 (0.00) Агропросперис Банк (Астра Банк)
RUB составил 0.420 (0.000) Юнекс Банк (044) 585-14-87
Средние курсы
USD составил 26.47 (+0.01) / 27.05 (+0.00)
EUR составил 27.50 (+0.01) / 28.42 (+0.02)
RUB составил 0.401 (+0.001) / 0.443 (+0.001)