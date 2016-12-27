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Экономика и Финансы
26 декабря 16, 14:00
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 26/12
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Первая половина дня не принесла существенных изменений

Максимальный курс покупки

USD составил 27.00 (0.00) Клиринговый Дом 10:39

EUR составил 28.10 (0.00) Клиринговый Дом 10:39

RUB составил 0.435 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57

 

Минимальный курс продажи

USD составил 26.60 (0.00) Банк Пивденный 10:00

EUR составил 28.10 (0.00) Агропросперис Банк (Астра Банк)

RUB составил 0.420 (0.000) Юнекс Банк (044) 585-14-87

 

Средние курсы

USD составил 26.47 (+0.01) / 27.05 (+0.00)

EUR составил 27.50 (+0.01) / 28.42 (+0.02)

RUB составил 0.401 (+0.001) / 0.443 (+0.001)
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