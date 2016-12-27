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Новости
Экономика и Финансы
26 декабря 16, 20:12
Украина в 7 раз больше экспортирует улиток, чем сала
улитка
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За 10 месяцев текущего года Украина экспортировала 347 тонн улиток.

За последние три года Украина нарастила объемы экспорта улиток. В 2013 году украинские производители экспортировали 3 тонны моллюсков, в 2014 — 58 тонн, в 2015 — 260 тонн, а за первые 10 месяцев текущего года экспортировано 347 тонн. Для сравнения за 10 месяцев этого года за границу было поставлено только 51 тонна украинского сала, а баранины — 9 тонн. Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Украинских моллюсков покупают пока только две страны Румыния (25%) и Литва (75%). Их доля может меняться на противоположную, через небольшие экспортные объемы. Например, в прошлом году тенденции были противоположны: в Румынию мы поставили 3/4 объемов, а в Литву — 1/4.

Отечественные улитки завозятся как сырье, стоимость которого в 5 раз меньше готовых продуктов. Средняя цена килограмма продукции составляет $1. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем $6,5 за кг из Румынии и $5,5 за кг из Литвы.

Конечными странами потребителями наших моллюсков в основном являются Франция, Венгрия, Италия и Польша.

Наши соседи из Беларуси, наоборот, большинство выращенных моллюсков отправляют сразу конечному потребителю: во Францию, Венгрию и Чехию. Лишь небольшую часть экспортируют в Литву и Румынию. Средняя цена за 1 кг белорусского экспортного улитки составляет $3,5.
Delo
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