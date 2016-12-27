Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 27/12

Максимальный курс покупки
USD составил 27.00 (0.00) Клиринговый Дом 10:39
EUR составил 28.10 (0.00) Клиринговый Дом 10:39
RUB составил 0.435 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57
Минимальный курс продажи
USD составил 26.60 (0.00) Банк Пивденный 10:00
EUR составил 28.10 (-0.10) Райффайзен Банк Аваль (044) 490-88-88
RUB составил 0.420 (-0.010) Диамантбанк (044) 490-83-87
Средние курсы
USD составил 26.51 (+0.03) / 27.07 (+0.02)
EUR составил 27.53 (+0.02) / 28.43 (+0.01)
RUB составил 0.402 (+0.001) / 0.443 (0.000)