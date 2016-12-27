Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 27/12

Максимальный курс покупки
USD составил 27.00 (0.00) Аккордбанк (044) 593-99-68
EUR составил 28.10 (0.00) Клиринговый Дом 10:39
RUB составил 0.435 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57
Минимальный курс продажи
USD составил 26.75 (+0.15) Банк Пивденный 10:00
EUR составил 28.00 (-0.20) Украинский капитал 10:00
RUB составил 0.420 (0.000) Диамантбанк (044) 490-83-87
Средние курсы
USD составил 26.51 (+0.00) / 27.07 (+0.00)
EUR составил 27.53 (+0.00) / 28.41 (-0.02)
RUB составил 0.402 (0.000) / 0.443 (0.000)