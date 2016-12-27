Досье на всех управляющих государственным ПриватБанком

Хоть и с опозданием на неделю, но публике все-таки представили обновленный состав правления теперь уже государственного ПриватБанка. Теперь известны имена всех ответственных лиц, как в правлении, так и в набсовете.

Возглавил руководство банка Александр Шлапак, экс-министр финансов Украины. В 1993-1998 году уже работал в ПриватБанке в качестве директора филиала, западного управления, а затем и зампредправления банка. С тех пор успел побывать замминистра экономики, министром экономики, замглавы НБУ, главой Госказначейства, представителем Президента в Кабмине. С 2010 по 2014 год не работал в госструктурах, занимал должность вице-президента ООО "ИМГ интернешнл холдинг компани" — компании, созданной акционерами НАСК "Оранта". После этого, в 2014 году, занимал пост министра финансов Украины.

Олег Сергеев будет первым заместителем председателя правления, и будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями. До этого занимал должность управляющего Западного коммерческого макрорегиона Укрсоцбанка. Работает в банковской системе с 1994 года. Присоединился к команде ПАО "Укрсоцбанк" в 2005 году, возглавив Львовский областной филиал. До этого руководил Западным региональным управлением ПриватБанка, работал в руководстве других украинских банков.

Система управления рисками банка будет находиться под управлением Александра Дубровина. До этого успел поработать в правлении Укргазбанка, а также замдиректора департамента банковского надзора НБУ, финдиректора "Терра Банка", а также начальником отдела управления рисками, замдиректора Департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины. Кроме того, успел поработать начальником управления риск-менеджмента в банке "Финансы и кредит" в 2004 году, главным экономистом отдела кредитных операций филиала Укрэксимбанка в г. Кременчуг, и экономистом отдела кредитования в этом же городе в филиале ПриватБанка.

Алексей Шабан, руководитель направления розничного бизнеса

Всю свою карьеру Алексей строил в ПриватБанке. В 1995 году он пришел в банк как эксперт фондового отдела, и успел поработать замначальника вексельного центра, начальником управления вексельных операций, начальником управления коммерческого кредитования, замруководителя бизнеса по обслуживанию индивидуальных ВИП-клиентов, а затем и начальником этого же отделения.

Сергей Харитич, член правления, руководитель "Центра электронного бизнеса"

Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитич, который работал в лаборатории инноваций ПриватБанка с момента ее создания. Про него больше ничего не известно, но исходя из публикаций в открытых источниках, можно предположить, что он был одним из команды разработчиков системы Corezoid — облачной операционной системы, на базе которой работает Приват24.

Алексей Бережной, глава юридического направления, финмониторинга и службы безопасности банка

За развитие Службы безопасности ПриватБанка, юридического направления и службы финансового мониторинга будет отвечать Алексей Бережной. До 2012 года он возглавлял подразделение Национального банка, которое занималось проведением финансового мониторинга. Покинул эту должность в августе 2012 года. Раньше работал в Минфине госсекретарем и занимал должность председателя в Госфинмониторинге.

Александр Дрелинг, зампредправления

Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет". Раньше возглавлял ИТ-департамент Райффайзен Банка Аваль, в котором работал с 1999 года.

Руководителем Казначейства ПриватБанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук. Галина возглавляет Департамент долговой политики Минфина, а также является действующим членом набсовета Ощадбанка. В 2014 году несколько месяцев была также в набсовете Укрэксимбанка. Кроме того, Пахачук проработала в самом Ощадбанке 19 лет и успела также побывать на должности заместителя председателя правления и главного казначея.

Так как Галина Пахачук является госчиновником, мы также заглянули в электронную декларацию нового руководителя казначейства "Привата". Интересно, но у семьи Пахачук не оказалось денежных средств (на счетах или наличностью), подлежащих декларированию, то есть, в сумме превышающих 50 минимальных зарплат на 1 января отчетного (2015) года. Годовой доход Пахачук составил 419,7 тыс. грн. Муж Галины, Андрей Ващук указал своим местом работы аффилированную с Коломойским авиакомпанию "Роза ветров", и его годовой доход составил 850,4 тыс. грн. Кроме того, Андрей Ващук владеет компанией "Прайм-Рейт".

По данным Youcontrol, это компания действующая, исходя из КВЕДов, занимается консультациями по вопросам коммерческой деятельности, исследованиями конъюнктуры рынка, предоставлением других видов информационных и образовательных услуг. На 2015 год активы компании составляли 394,2 тыс. грн, а чистые продажи 1,027 млн грн, хотя по итогу за прошлый год по отчетности компания ушла в минус на 196 тыс. грн.

В набсовет нового госбанка вошли 7 человек, из них три украинца и всего один чиновник.

Одним из членов набсовета стал Франсис Малиж, управляющий директор ЕБРР в регионе Восточной Европы и Кавказа. Отвечает за управление деятельностью Банка в Беларуси, Молдове, Украине, Армении, Азербайджане и Грузии. Начал работать в ЕБРР в феврале 2010 года. До этого занимал должность Управляющего директора по корпоративному развитию в BNP Paribas, еще раньше работал в сфере бухгалтерского учета и консалтинга в компаниях Arthur Andersen и McKinsey & Company.

Далее — Андреа Монета, управляющий партнер Apollo Management. Представляя его, министр финансов Александр Данилюк отметил, что Монета считается специалистом по выводу банков из кризис. Год и восемь месяцев проработал в Европейском центробанке на должности главы департамента стратегического планирования. С 2000 по 2007 год работал в банке UniCredit, занимая должность финансового директора (CFO), главы направления Private Banking and Asset Management, а также главы по восточноевропейскому региону группы Unicredit. Год проработал финдиректором в Dubai Financial Group.

В состав также вошел Стивен Силиг. Был предложен Всемирным банком, знаменит ролью в разрешении банковского кризиса в Ирландии. Является консультантом Всемирного банка, центробанков, страховщиков депозитов, юристов и хедж-фондов. До этого три года входил в совет директоров Национального агентства по управлению активами в Ирландии, возглавлял комитет по управлению рисками и участвовал в комитете по аудиту. До этого 10 лет проработал советником МВФ, ответственным за реструктуризацию банков и управление в период финансового кризиса, работал во фронт-офисе департамента монетарной политики и рынков капитала. Сейчас, исходя из профиля Силига в соцсети LinkedIn, является СЕО компании Financial Stability Associates, консалтинговой компании, которая занимается вопросами финансовой стабильности. В прошлом также работал в Федеральной корпорации страхования депозитов (американский аналог Фонда гарантирования вкладов), где в том числе руководил подразделением отвечающим за ликвидацию финучреждений. Был также экономистом в Федрезерве (аналог НБУ) в Нью-Йорке.

В набсовет также вошел Энгин Акчакоча, консультант МВФ, считается одним из лучших кризис-менеджеров. Занимал позицию СЕО в Kocbank A.S. с 1991 по 2000 года. В 2001 году, посреди банковского кризиса Турции был назначен главой правления и СЕО Агентства по банковскому надзору и регулированию и Фонду страхования вкладов. Разработал и внедрил программу реструктуризации для банков Турции, вел, в том числе реструктуризацию госбанков, усиление частных банков, ликвидацию банков, отправленных в Фонд страхования вкладов и ужесточение регуляторного надзорного законодательного поля. Консультантом МВФ стал с 2004 года, помогал в работе Центробанку Нигерии и Нацбанку Киргизской Республики.

Из украинцев в состав набсовета вошли Оксана Маркарова, первый замминистра финансов, Артем Шевалев экс-замминистра финансов, представитель ЕБРР и Сергей Алексеенко, инвестиционный банкир, советник главы Нафтогаза.

Оксана Маркарова 12 лет возглавляла инвестиционную группу ITT, президент инвесткомпании ITT-инвест. Была советником по экономической политике и менеджером по внешним и корпоратинвым связям американского инвестфонда WNISEF. В 2000 году проходила практику во Всемирном банке, работая в группе банков и финрынков региона Европы и центральной Азии. Замминистра финансов является с марта 2015 года, в апреле этого года стала первым заместителем министра финансов.

Оксана Маркарова с мужем владеют акциями и корпоративными правами на ряд предприятий. Среди прочего, муж замминистра — Данил Волынец — владеет 49,9% акций Аккордбанка. Еще 23,8% банка принадлежат Светлане Фесенко, с которой сама Маркарова, исходя из данных декларации, делит корпоративные права на еще одну компанию — ТОВ "Зенит". Семейство не хранит деньги в наличности — они размещены или на счетах Аккордбанка и Ощадбанка, или в инвестфондах, которыми частично владеют — ITT-капитал II и Титаниум-инвест.

Что касается Артема Шевалева, с марта 2015 года по май 2016 он находился на должности замминистра финансов, отвечал за вопросы евроинтеграции и финансовой политики. До этого, с 2005 по 2011 год руководил представительством Укрэкимбанка в Лондоне, а еще раньше был советником исполнительного директора ЕБРР по региону, куда входят Украина, Румыния, Молдова, Грузия и Армения. Сейчас он вернулся в ЕБРР в качестве директора-альтерната ЕБРР по Швейцарии, Украине, Лихтенштейну, Туркменистану, Сербии, Черногории и Молдове.

Сергей Алексеенко сейчас занимает позицию уполномоченного по перспективным проектам в "Нафтогазе". До этого был вице-президентом департамента инвестиционных услуг в инвесткомпании Dragon Capital, а также директором департамента инвестиционно-банковских услуг в инвесткомпании "Ренессанс-Капитал". В "Ренессансе" Алексеенко отвечал за подготовку и проведение сделок по слиянию-поглощению, первичный выпуск и размещение ценных бумаг компаний, ведение отраслевых обзоров и оценку основных игроков.