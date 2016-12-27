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Новости
Экономика и Финансы
27 декабря 16, 17:47
Луценко серьезно повысит зарплаты прокурорам
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Зарплата сотрудников прокуратуры в среднем составит 15-18 тысяч гривен.
Зарплата сотрудников прокуратуры в среднем составит 15-18 тысяч гривен.

Заработная плата сотрудников прокуратуры в Украине в 2017 году будет увеличена на 61%. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе рабочей поездки в Донецкую область, передает пресс-служба надзорного ведомства.

По словам Луценко, зарплата сотрудников прокуратуры в следующем году в среднем составит 15-18 тысяч гривен в зависимости от выслуги лет (в 2016 году – 8-11 тысяч гривен).

Также запланировано повышение ежемесячной компенсации расходов на аренду жилья с 2,5 тысяч гривен до 4 тысяч гривен (также на 61% по сравнению с 2016 годом), которая выплачивается как ежемесячная премия.

Как сообщал Корреспондент.net, с 1 января 2017 года минимальная заработная плата в Украине будет повышена до 3,2 тысяч гривен. Именно такая цифра указана в госбюджете, принятом Верховной Радой.
Korrespondent
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