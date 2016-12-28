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Экономика и Финансы
28 декабря 16, 12:25
Финны построят в Украине завод по производству биометана
солома
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Хмельницкая ОГА выделила землю под строительство эко-завода по производству биометана

В Хмельницкой области планируется строительство эко-завода по производству биометана из соломы. Об сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

Сообщается, что у завода по производству биометана отсутствует вредное воздействие на окружающую среду, а после переработки образуется органическое удобрение, которое содержит большое количество полезных веществ и может быть внесено назад в почву.

Отмечается, что уже определены технические характеристики земельных участков возможных для размещения завода. Представители компании VERBIO VereinigteBioEnergie AG осмотрели девять земельных участков в Волочиском, Дунаевецком, Славутском, Красиловском и Ярмолинецком районах.

Представителями компании представлены документы, подтверждающие отсутствие вредного воздействия на окружающую среду при сжигании соломы и отмечено использование только живых бактерий, ведь в результате переработки сырья образуется гумус, который в дальнейшем может использоваться в сельском хозяйстве.

Напомним, что группа финских компаний Finnatic Ltd и Metener Ltd предлагает реализовать в Украине инновационный проект по строительству завода по переработке травы, сена, соломы и другой сухой биомассы в биометан.
Delo
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