Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.84
USD
26.65
RUB
0.44
EUR
28.01
USD
26.95
RUB
0.44
EUR
28.56
USD
27.23
RUB
0.44
Новости
Экономика и Финансы
28 декабря 16, 15:26
Стипендия студентов в 2017 году составит 1100 гривен
студенты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Правительство Украины приняло постановление про академические стипендии.

Правительство Украины уже приняло постановление про академические стипендии для студентов. Об этом рассказал вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам - Вячеслав Кириленко – с помощью Twitter.

По его словам - правительство Украины приняло постановление относительно академических стипендий: с 2017 г. для вузов 3-4 уровня аккредитации стипендия составит 1100 гривен, повышенная же стипендия- 1400 гривен - подчеркнул Кириленко. Обычная стипендия для профтехучилищ составит 415 грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Минфин Украины предлагал отменить стипендии, а также сделать магистратуру платной.
URA-Inform
Ещё по теме:
Список вузов-коррупционеров в Украине
Фото/ Видео: В зама министра финансов запустили тортом
Минфин объяснил ситуацию со стипендиями
Комиссар ЕС призывает утвердить безвиз для Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
НБУ продал банкам на аукционе $96,8 млн
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 28/12
noimageУкраина среди 100 лучших стран для развития бизнеса
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 28/12
noimageПрезидент Татарстана: Хватит кормить Россию!
Лента новостей
Загрузка...