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Экономика и Финансы
28 декабря 16, 15:30
Украина среди 100 лучших стран для развития бизнеса
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Украина оказалась в топ-100 лучших стран для ведения бизнеса.

Аналитики журнала Forbes составили подобный бизнес.

Первые три места между собой поделили Швеция, Новая Зеландия и Гонконг. Далее расположились Ирландия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия и Канада заняли 4-10 места соответственно.

Украина находится на 74-й позиции, Россия отстает на пять пунктов.

Отмечается, что среди постсоветских стран Казахстан занял 58 место. Грузия - 43.

Молдова занимает 77 позицию, Румыния - 45.

Соседи Украины на западе - Польша (31), Словакия (40), Венгрия (41) - обогнали нашу державу.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины поделился своим мнением относительно того, что станет драйвером для украинской экономики. По словам Владимира Гройсмана, мощный толчок в этой сфере обеспечит улучшений инфраструктуры. 
URA-Inform
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