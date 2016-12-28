Украина среди 100 лучших стран для развития бизнеса

Аналитики журнала Forbes составили подобный бизнес.

Первые три места между собой поделили Швеция, Новая Зеландия и Гонконг. Далее расположились Ирландия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия и Канада заняли 4-10 места соответственно.

Украина находится на 74-й позиции, Россия отстает на пять пунктов.

Отмечается, что среди постсоветских стран Казахстан занял 58 место. Грузия - 43.

Молдова занимает 77 позицию, Румыния - 45.

Соседи Украины на западе - Польша (31), Словакия (40), Венгрия (41) - обогнали нашу державу.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины поделился своим мнением относительно того, что станет драйвером для украинской экономики. По словам Владимира Гройсмана, мощный толчок в этой сфере обеспечит улучшений инфраструктуры.