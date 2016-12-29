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Экономика и Финансы
29 декабря 16, 12:32
Доллар в обменниках в четверг вырос на 30 копеек
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В обменных пунктах Украины в четверг, 28 декабря, наличный доллар вырос на 30 копеек.

Наличный евро набрал 28 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,78 гривен, а евро можно купить по 28,78 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,65-27,40, продажи 27,27-27,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,7768, продажи - 27,4199  гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,55-28,40, продажи - 28,37-29,05 грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,8046, продажи - 28,7808 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,500-4,400, продажи - 4,450-4,700 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,062 , продажи - 4,523 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 28 декабря, наличный доллар набрал 8 копеек. Наличный евро повысился на 12 копеек. Таким образом, вчера доллар продается по 27,15 гривен, а евро можно было купить по 28,60 гривен.
URA-Inform
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