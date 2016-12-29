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Новости
Экономика и Финансы
29 декабря 16, 17:31
Платинум Банк смог нарастить капитал на 120 млн грн
Платинум Банк
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Платинум Банк выполнил требование НБУ по капиталу

Платинум Банк увеличил капитал на 120 млн грн. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Как отмечается, докапитализация произведена в рамках ранее заявленной акционерами программы капитализации, разработанной для обеспечения соответствия деятельности банка и его экономических показателей нормативам Национального банка Украины.

Напомним, сегодня Национальный банк сообщил о том, что 12 финучреждений из второй двадцатки банков по объему активов, в которую входит Платинум Банк, должна привести капитал к позитивному значению до 1 января 2017 года, в противном случае банк будет признан неплатежеспособным.
Delo
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