Платинум Банк смог нарастить капитал на 120 млн грн

Платинум Банк увеличил капитал на 120 млн грн. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Как отмечается, докапитализация произведена в рамках ранее заявленной акционерами программы капитализации, разработанной для обеспечения соответствия деятельности банка и его экономических показателей нормативам Национального банка Украины.

Напомним, сегодня Национальный банк сообщил о том, что 12 финучреждений из второй двадцатки банков по объему активов, в которую входит Платинум Банк, должна привести капитал к позитивному значению до 1 января 2017 года, в противном случае банк будет признан неплатежеспособным.