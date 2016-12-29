Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.97
USD
26.89
RUB
0.44
EUR
28.31
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
28.77
USD
27.50
RUB
0.45
Новости
Экономика и Финансы
29 декабря 16, 20:21
АМКУ хочет пересмотреть условия отбора банков для соцвыплат
АМКУ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
АМКУ обратился к Кабмину с предложением пересмотреть положения постановления, которым установлены условия отбора банков для выплат пенсий, пособий, заработной платы работникам бюджетных учреждений

Антимонопольный комитет предлагает Кабинету Министров Украины пересмотреть положения постановлений КМУ по обеспечению конкурентных условий отбора банков, уполномоченных на выплату пенсий, пособий, заработной платы работникам бюджетных учреждений и обеспечению прав потребителей банковских услуг. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Как отмечается в сообщении, с ноября по декабрь этого года Комитет получил заявления банков, обращение профессионального объединения участников рынка банковских услуг, обращения общественной организации и физических лиц на соответствие законодательству о защите экономической конкуренции положений постановления КМУ № 662. В частности, речь идет об установленных условиях, при которых банки могут допускаться к участию в конкурсном отборе на выплату пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, а также, определение Ощадбанка единственным банком, уполномоченным обслуживать выплату пенсий, денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.

В заявлениях банки заявляют следующее:

изменения в критерии отбора банков нарушают их права на свободное участие в конкурсе по отбору; порядок определения уполномоченных банков устанавливает необоснованные дополнительные требования к банкам на обслуживание указанных выплат; требование к банкам претендентов о наличии активов в размере не менее 1% от активов банковской системы не является критерием надежности; критерию "контрольный пакет акций которых принадлежит международным финансовым и банковским учреждениям, которые имеют международный рейтинг инвестиционного класса от международно признанных рейтинговых агентств" отвечает только несколько украинских банков.

Кроме того, банки не согласны с тем, что Ощадбанк наделен уникальным привилегированным правом на предоставление соответствующих банковских услуг внутренне перемещенным лицам без проведения конкурса.

Банки считают, что все это может привести к ограничению конкуренции в соответствующем сегменте рынка банковских услуг к ущемлению прав потребителей банковских услуг, которые были бы невозможны при условиях существования значительной конкуренции на рынке.
Delo
Ещё по теме:
"Эльдорадо" разрешили купить "Технополис"
Абромавичус полностью сменит состав АМКУ
Рада избрала председателей АМКУ и ФГИУ
"Газпром" заплатит штраф АМКУ, если так решат в Стокгольме
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ТОП-10 самых продорожавших продуктов в 2016 году
noimageПлатинум Банк смог нарастить капитал на 120 млн грн
noimageБюджет развития Киева 2017 году составит 7 миллиардов гривен
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 29/12
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 29/12
Лента новостей
Загрузка...