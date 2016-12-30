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Новости
Экономика и Финансы
30 декабря 16, 10:38
Порошенко одобрил улучшение инвестклимата в Украине
Порошенко
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Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 30 декабря, подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине".

Глава государства одобрил документ во время встречи с председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниною и министром финансов Украины Александром Данилюком. Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко поздравил присутствующих с завершением очень важного процесса, который был начат из масштабных консультаций с общественностью, огромной работы, к которой были привлечены и деловые круги и общественные активисты.

Теперь налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов в консультативные, - пояснил президент, выразив уверенность, что быстрая имплементация закона улучшит инвестиционный климат в государстве и отныне контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне.

Порошенко также пояснил, что согласно закону на три года освобождаются от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот менее трех миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, изменения в Налоговый кодекс для улучшение инвестклимата народные депутаты приняли 21 декабря.
URA-Inform
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