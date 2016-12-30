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Экономика и Финансы
30 декабря 16, 12:16
Доллар в обменниках в пятницу вырос до 27,57 гривен
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В обменных пунктах Украины в пятницу, 30 декабря, наличный доллар набрал 9 копеек.

Наличный евро повысился на 24 копейки. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 26,86 гривен, а евро продается по 29,02 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,70-27,30, продажи 27,10-27,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,8614, продажи - 27,5661 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,40-28,60, продажи - 28,60-29,46 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,0012, продажи - 29,0168 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,700-4,400, продажи - 4,450-4,700 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,158, продажи - 4,585 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 28 декабря наличный доллар вырос на 30 копеек. Наличный евро набрал 28 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,78 гривен, а евро можно было купить по 28,78 гривен.
URA-Inform
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