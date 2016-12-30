Украина назвала размер пошлин на российские удобрения

Антидемпинговые пошлины на импорт мочевины (карбамида) и смесей мочевины и нитрата аммония происхождением из Российской Федерации в размере от 4,19% до 31,84% в зависимости от производителя будут введены с 28 февраля 2017 года сроком на пять лет.

"Решение комиссии вступает в силу через 60 дней со дня опубликования этого объявления", — говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) в газете "Урядовый курьер" в пятницу.

Согласно ему, для ОАО "Куйбышевазот" (Тольятти) пошлина установлена на уровне 4,19%, ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" (Тульская обл.) и ОАО "Невиномысский Азот" (Ставропольский край) — 18,78%, других российских предприятий — 31,84%.

МКМТ уточняет, что речь идет о товарах, которые классифицируются согласно УКТВЭД по кодам 3102 10 00 00 и 3102 80 00 00.

В ходе расследования Комиссия сделала позитивный вывод о наличии на протяжении 2014 года демпингового импорта российских азотных удобрений и наличии существенного ущерба для национальных товаропроизводителей, что повлияло на ухудшение их показателей в 2012-2014 годах.

"Комиссия установила, что в течение 2012-2014 годов демпинговый импорт в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из РФ осуществлялся по ценам ниже цен и себестоимости национального товаропроизводителя и привел к значительному снижению цен на подобный товар, а также препятствовал росту цен на подобный товар, который имел бы место при отсутствии демпингового импорта", — говорится в решении МКМТ.

В то же время Комиссия рассмотрела и приняла к сведению информацию Минагрополитики о необходимости дополнительного изучения вопроса обеспечения минеральными удобрениями украинских потребителей с учетом текущих экономических условий на рынке Украины по обеспечению продовольственной безопасности Украины.

На минувшей неделе МКМТ выступила с заявлением, что до вступления в силу антидемпинговых пошлин на импорт удобрений из РФ Верховной Раде во избежание возможных негативных последствий для аграрного комплекса необходимо принять специальный закон для диверсификации импорта удобрений в Украину. "В ближайшее время правительство направит на рассмотрение народных депутатов законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений (нитрат аммония, карбамид, КАС)", — говорилось в заявлении МКМТ.

Комиссия поясняла, что Россия является основным поставщиком удобрений в Украине (80-90% от общего объема), в результате чего импорт удобрений по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем.

Как сообщалось, в октябре этого года МКМТ продлила срок антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений из РФ еще на три месяца — до максимального срока в 18 месяцев. Инициатором расследования в отношении импорта карбамида и смеси карбамида с аммиачной селитрой в водном или аммиачном растворе (КАС) из РФ выступила компания Ostchem из Group DF Дмитрия Фирташа, чьи заводы являются крупнейшими азотными предприятиями в стране.

По данным Ostchem, после введения Украиной заградительных пошлин на селитру на уровне 36,03%, российские производители начали активно завозить в Украину азотные минеральные удобрения, заменяющие селитру.

Украина в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых пошлин в отношении аммиачной селитры из России в 2014 году увеличила их размер в три раза — с 11,91% до 36,03% и продлила срок их действия на пять лет.

Согласно данным Госстата, импорт мочевины в Украину (код 3102 10 00 00) за 10 мес. этого года составил 234,2 тыс. тонн (106,6 тыс. тонн действующего вещества) на сумму $46,47 млн, в том числе из России — 211,5 тыс. тонн на $42 млн.

Импорт смеси мочевины и нитрата аммония в водном и аммиачном растворе (код 3102 80 00 00) за 10 мес. этого года был равен 213,4 тыс. тонн (68,9 тыс. тонн действующего вещества) на $35,1 млн, в том числе из России — 147,4 тыс. тонн на $23,9 млн.

Одновременно экспорт мочевины из Украины за указанный период составил 1 млн 189,2 тыс. тонн на $229,7 млн, а экспорт смеси мочевины и нитрата аммония — 0,054 тыс. тонн на $0,014 млн.