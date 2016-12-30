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Экономика и Финансы
30 декабря 16, 16:54
"Нафтогаз": Через Украину сократился транзит газа
газ
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С 22 декабря применение маршрута Северный поток-OPAL возросло на 41%.

Транзит через Украину природного газа сократился, а в "Северном потоке", по итогам решения по OPAL, объемы природного газа возросли. Об этом передает прес-служба НАК "Нафтогаз".

Согласно информации "Европейской сети операторов ГТС" (ENTSOG), с 22-го декабря "Газпром" серьезно нарастил объемы транзита природного газа через "Северный поток". Практически все дополнительные объемы газа при этом прошли через газопровод OPAL. А объем транзита через Украину за период значительно сократился. С 22 декабря применение маршрута "Северный поток-OPAL" возросло с 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УРА-Информ, " Нафтогаз" намерен от выигрыша у "Газпрома" в суде получить 20 млрд долл.
URA-Inform
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