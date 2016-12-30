Украина среди пяти мировых производителей кортофеля

Согласно данным FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) только 5 стран в мире производят более 20 млн тонн картофеля ежегодно. Об этом сообщается на сайте ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Это Китай (95 млн тонн), Индия (45 млн тонн) Россия (30 млн тонн), Украина (22 млн тонн) и США (20 млн тонн) . Шестое место в мире по производству картофеля занимает Германия, однако валовое производство в этой стране составляет около 10 млн тонн.

60% общего мирового экспорта в 2015 году приходилось на Францию ​​- 17%, Нидерланды — 16%, Германию — 14%, Бельгии — 8% и Египет — 5%.

Несмотря на то, что Украина входит в пятерку лидеров производства, доля в структуре мирового экспорта картофеля в течение последних 10-ти лет составляла от 0,01% до 0,13%.

К тому же с каждым годом производство картошки в Украине падает. Об этом пишет журнал "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины". За 2015 год фермеры собрали 30,1 млн тонн овощей, что на 9,8% меньше, чем в 2014-м. Две третьих общего урожая — картошка. Ее собрали 20,8 млн тонн, что на 12% меньше, чем в 2014 году.

Падает и урожайность картофеля с 17,6 тонны до 16,1 тонны. "Снижение урожайности произошло из-за того, что фермеры вынуждены были экономить на самых необходимых производственных ресурсах, которые подорожали пропорционально девальвации гривни", — объясняет руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Татьяна Гетьман.