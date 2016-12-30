Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
28.28
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
28.93
USD
27.57
RUB
0.45
Новости
Экономика и Финансы
30 декабря 16, 16:59
Кабмин освободил экспорт газа от лицензирования
газ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Правительство отменило требования к лицензированию и квотированию экспорта природного газа и антрацита.

Правительство отменяет лицензирование для экспорта природного газа и антрацита в 2017 году. Об этом сказано в правительственном постановлении №1009 от 28 декабря 2016 года.

Как отмечают в Кабмине, в 2017 году будет самый короткий за последние несколько лет список товаров, экспорт и импорт которых лицензируется.

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах отмечает, что это необходимый шаг для формирования более справедливого и прозрачного рыночного спроса и предложения внутри Украины.

"Лицензирование и квотирование являлось рудиментом и противоречило положениям базового закона "О рынке природного газа", а также всеобщей европейской практике. В первую очередь, действие такого запрета закрывало любые возможности для организации межграничной торговли в обе стороны и не позволяло европейским трейдерам временно воспользоваться украинскими хранилищами газа", — рассказал он.

Однако Опимах отметил, что кроме административных преград остаются экономические — высокие тарифы на транспортные услуги украинских интерконекторов, которые делают нецелесообразным подобные торговые операции.

"Мало кому маржа может позволить дополнительно заплатить $38/1000 куб. м просто за пересечение границы туда и обратно, плюс понести издержки на его хранение", — отмечает эксперт.

Напомним, оператор украинской газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз" подписал уже несколько договоров с европейскими и украинскими трейдерами на хранение газа в Украине. Предполагается, что это первый шаг к созданию газового хаба в Украине.

Delo
Ещё по теме:
Французская ENGIE будет хранить газ в Украине
Путин распорядился поставлять газ в украинский Геническ
В декабре европейцы будут поставлять газ в Украину напрямую
Украина открыла рынок газа еще двум компаниям из Европы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 30/12
noimageКабмин сократил отчисления в Пенсионный фонд из госбюджета
noimageУкраина среди пяти мировых производителей кортофеля
noimage "Нафтогаз": Через Украину сократился транзит газа
noimageУкраина назвала размер пошлин на российские удобрения
Лента новостей
Загрузка...