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Экономика и Финансы
2 января 17, 17:00
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 02/01
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К концу дня валютный рынок стабилизировался

Максимальный курс покупки

USD составил 27.00 (0.00) Креди Агриколь Банк (044) 230-83-52

EUR составил 28.00 (0.00) Диамантбанк (044) 490-83-87

RUB составил 0.440 (0.000) Укрэксимбанк (044) 247-38-83

 

Минимальный курс продажи

USD составил 27.30 (0.00) Диамантбанк (044) 490-83-87

EUR составил 28.60 (0.00) Диамантбанк (044) 490-83-87

RUB составил 0.445 (0.000) Украинский капитал 10:00

 

Средние курсы

USD составил 26.86 (0.00) / 27.49 (0.00)

EUR составил 27.89 (0.00) / 28.81 (0.00)

RUB составил 0.417 (0.000) / 0.455 (0.000)
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