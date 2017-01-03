Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
28.28
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
28.94
USD
27.53
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
3 января 17, 09:08
Нацбанк сегодня не изменил курс гривны
доллар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Национальный банк Украины установил на вторник, 3 января 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долл. США - 2719,0858 грн;

100 евро - 2842,2604 грн;

10 российских рублей - 4,5113 грн.

При этом регулятор установил на 3 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото -311580,04;

Серебро - 4366,85;

Платина -244445,81;

Палладий - 183538,29.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 30 декабря, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл. - 2719,0858 грн;

100 евро - 2842,2604 грн;

10 российских рублей - 4,5113 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины 15 сентября снизил учетную ставку до 15% годовых. Смягчение монетарной политики обусловлено дальнейшим снижением рисков ценовой стабильности и согласуется с целями по инфляции, которая по мнению Нацбанка на конец года составит 12% + / - 3 процентных пункта и на конец 2017 года 8% +/- 2 процентных пункта. Размер учетной ставки на уровне 15% годовых утвержден решением правления НБУ от 15 сентября 2016 номер 277-рш "О размере учетной ставки".
URA-Inform
Ещё по теме:
Доллар в обменниках в четверг вырос на 30 копеек
Сенат США рассчитывает на ужесточение санкций против России
Союзник Трампа: новые санкции Обамы против России глупы
Россия закроет школу для детей дипломатов США
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
12 главных нововведений 2017 года
noimageСергей Тигипко купил у россиян гостиницу Radisson
noimageКабмин одобрил перепланировку жилья без разрешения
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 02/01
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 02/01
Лента новостей
Загрузка...