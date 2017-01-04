Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 03/01

Максимальный курс покупки
USD составил 27.00 (0.00) Креди Агриколь Банк (044) 230-83-52
EUR составил 28.40 (0.00) ПриватБанк 10:59
RUB составил 0.440 (0.000) Укрэксимбанк (044) 247-38-83
Минимальный курс продажи
USD составил 27.30 (0.00) Диамантбанк (044) 490-83-87
EUR составил 28.60 (0.00) Диамантбанк (044) 490-83-87
RUB составил 0.445 (0.000) Украинский капитал 10:00
Средние курсы
USD составил 26.87 (+0.01) / 27.52 (+0.03)
EUR составил 27.95 (+0.06) / 28.94 (+0.14)
RUB составил 0.407 (-0.010) / 0.457 (+0.002)