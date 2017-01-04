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Экономика и Финансы
3 января 17, 12:34
Доллар в обменниках во вторник повысился на три копейки
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В обменных пунктах Украины во вторник, 3 января, наличный доллар повысился на 3 копейки.

Наличный евро набрал 21 копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,60 гривен, в евро можно купить по 29,23 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,70-27,00, продажи 27,30-27,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,8510, продажи - 27,5989 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,00-28,40, продажи - 28,70-29,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,0048, продажи - 29,2264 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,400, продажи - 4,450-4,750 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,026, продажи - 4,611 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 30 декабря, наличный доллар набрал 9 копеек. Наличный евро повысился на 24 копейки. Таким образом, доллар можно было купить по 26,86 гривен, а евро продавался по 29,02 гривен.
URA-Inform
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