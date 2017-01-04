В Украине снизили в три раза лимит на расчеты наличными

Начиная со среды, 4 декабря, лимит со 150 тысяч гривен понижается до 50 тысяч гривен. Как сказано в сообщении пресс-службы регулятора, соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Национального банка от 25 ноября №407 "О внесении изменений в постановление правления от 6 июня 2013 года №210 "Об установлении предельной суммы расчетов наличными".

Документ, в частности, предусматривает предельную сумму расчетов наличными между физическим лицом и предприятием в течение одного дня в размере 50 тысяч гривен, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тысяч гривен.

При этом физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тысяч гривен, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета.

Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

В то же время предельная сумма наличных расчетов предприятий между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет десять тысяч гривен.

В Нацбанке также заверили, что такие действия не причинят неудобства гражданам и не будут затрагивать ежедневные покупок населения, поскольку будут касаться только крупных приобретений таких как недвижимость, драгоценности, транспортные средства, предметы искусства, меха, дорогие часы, путешествия и тому подобное.

В пресс-службе также пояснили, что решение правления НБУ полностью соответствует международному опыту, поскольку многие европейские государства установили предельные суммы наличных расчетов, а те, что еще не установили - планируют это сделать.

Контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги) в соответствии с Налоговым кодексом Украины будут осуществлять органы Государственной фискальной службы, - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правление Национального банка Украины приняло решение ликвидировать банка " Траст". Уполномоченным лицом на ликвидацию банка назначен Владимир Кухарев.