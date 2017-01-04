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Новости
Экономика и Финансы
3 января 17, 14:00
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 03/01
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Первая половина дня не принесла существенных изменений

Максимальный курс покупки

USD составил 27.20 (+0.10) КомИнвестБанк 10:39

EUR составил 28.40 (+0.20) КомИнвестБанк 10:39

RUB составил 0.440 (0.000) Проминвестбанк (044) 278-11-22

 

Минимальный курс продажи

USD составил 27.30 (0.00) Креди Агриколь Банк (044) 230-83-52

EUR составил 28.60 (0.00) Диамантбанк (044) 490-83-87

RUB составил 0.440 (+0.005) КомИнвестБанк 10:39

 

Средние курсы

USD составил 26.90 (+0.04) / 27.55 (+0.02)

EUR составил 28.01 (+0.06) / 29.03 (+0.09)

RUB составил 0.405 (-0.002) / 0.455 (-0.002)
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